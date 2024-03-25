Жизнь может быть найдена в морских брызгах лун Сатурна или Юпитера

Жизнь может быть обнаружена в одной ледяной крупинке, содержащей одну бактериальную клетку или части клетки, что означает, что ее можно найти в замороженных морских брызгах лун, вращающихся вокруг Сатурна или Юпитера.
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