Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА и расчет гранатомета ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и расчет гранатомета СПГ-9 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).
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