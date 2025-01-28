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Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА и расчет гранатомета ВСУ

Российские танкисты уничтожили пункт управления БПЛА и расчет гранатомета ВСУ

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили взводный опорный пункт, пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и расчет гранатомета СПГ-9 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО).

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