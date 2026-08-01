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Трaгeдия лeгeнды Интeрдeвoчки: Нeмoляeвa мoлит o cпaceнии

Путь Анастасии Немоляевой к славе казался предопределенным. Рожденная в кинематографической династии, внучка прославленного режиссера и племянница легендарной Светланы Немоляевой, она получила все шансы на успех по праву рождения.

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