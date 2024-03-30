В Добролюбовке обнаружили уникальную находку

Специалисты сделали небольшое открытие во время фотосъёмки книжных памятников для виртуальной выставкиКасается открытие центрального экспоната грядущей выставки — кириллической книги «Службы и жития Сергия и Никона Радонежских», напечатанной на Московском печатном дворе в 1646 году.