В Добролюбовке обнаружили уникальную находку

Специалисты сделали небольшое открытие во время фотосъёмки книжных памятников для виртуальной выставкиКасается открытие центрального экспоната грядущей выставки — кириллической книги «Службы и жития Сергия и Никона Радонежских», напечатанной на Московском печатном дворе в 1646 году.
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