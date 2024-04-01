Чистая прибыль "Софтлайна" составила 3,1 млрд рублей против 6,5 млрд годом ранее

За 2023 год “Софтлайн”, согласно отчету по МСФО, достигла исторически рекордных значений по основным финансовым показателям: оборот - 91,5 млрд рублей, что на 29% больше по сравнению с показателем, зафиксированным по итогам 2022 года; валовая прибыль - 23,6 млрд рублей, что пости в два раза больше, чем годом ранее; скорректированная EBITDA возросла до 4,5 млрд рублей за 12 месяцев 2023 года, превысив прошлогодний уровень на 74%; чистый долг - 8,1 млрд рублей.