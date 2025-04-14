Более 100 иностранцев нарушили законодательство в Рязанской области

В ходе мероприятий в Рязани нарушения правил реализации алкогольной продукции были выявлены и пресечены в кафе, расположенном на улице Кирпичного завода, и в торговом заведении на улице Интернациональной.
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