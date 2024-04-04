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Вечерний Новосибирск

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Водитель автомобиля Honda врезался в остановку и сбежал в Новосибирске

Водитель автомобиля Honda врезался в остановку и сбежал в Новосибирске

Серьезная авария произошла ночью 4 апреля в Новосибирске, пострадали мужчина и женщина.  В 4 часа 10 минут неустановленный водитель, управляя а/м Хонда Торнео, регистрация которого прекращена, двигался по улице Дуси Ковальчук и напротив дома №187 совершил наезд на препятствие, – сообщила представитель ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.

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