Водитель автомобиля Honda врезался в остановку и сбежал в Новосибирске

Серьезная авария произошла ночью 4 апреля в Новосибирске, пострадали мужчина и женщина. В 4 часа 10 минут неустановленный водитель, управляя а/м Хонда Торнео, регистрация которого прекращена, двигался по улице Дуси Ковальчук и напротив дома №187 совершил наезд на препятствие, – сообщила представитель ГИБДД Новосибирска Татьяна Зверева.