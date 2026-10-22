«Самое страшное кино о войне» превратилось в клип «Милый ублюдок». Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) «порадовал» нас новым клипом на свой «шедевр» «Милый ублюдок», в котором он снялся в «моднейшем и эксклюзивном» лонгсливе Come and see (Иди и смотри) от московского концептстора.