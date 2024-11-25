Классические новеллы Ever 17: The Out of Infinity и Never 7: The End of Infinity получат ремастеры Фи...

Классические новеллы Ever 17: The Out of Infinity и Never 7: The End of Infinity получат ремастерыФизическая версия игры для Nintendo Switch будет иметь языковую поддержку английского и традиционного китайского наряду с японскимЧитать дальше → источник#Nintendo_Switch.
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