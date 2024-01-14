Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Безгрешнов
    это мина под национальные государства - двойное гражданствоГлава ФПБК Бороди...
  • Константин Самарин
    Оно и понятно: все денежные мешки кучкуются в первопрестольной.Москвичи чаще жит...
  • Россиянин
    В России вообще нужно запретить двойное гражданство. В США только так.Глава ФПБК Бороди...

«Холоп-2» собрал в прокате 3 млрд рублей

«Холоп-2» собрал в прокате 3 млрд рублей

Российский комедийный фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), общие сборы на 13 января составили 3 001 480 693 рубля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх