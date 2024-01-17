Борщ Скандал, связанный с непристойным поведением отечественных звезд на вечеринке, организованной известной блогершей Анастасией Ивлеевой, только-только начал затихать, как возникла новая сенсация с участием балерины Анастасии Волочковой и экстравагантного актера Никиты Джигурды.
Нетрезвая Волочкова на всю страну оскорбила Россиян, а Джигурда на людях снял с неё штаны
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Отребье больное!
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7 час.
СВ
Сергей Васильевич
Пора банить тех, кто пишет и публикует статьи о них.
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6 час.
Valentina hohlova
русский народ умный совестливый образованный мужественный красивый - зачем вы ходите на это? Это же дно и позор нашей нации. Дорогие мужчины, неужели вам нравится эта безнравственная корова с вывернутыми губами зажравшаяся. Никогда не были такими русские женщины. Для чего она? Ни для чего. Ни мать ни женщина ни некрасовская ни тургеневская ни пушкинская ТАтьяна. Помойка, а не женщина. Ну а этот Тарзан - о нём пусть нашие русские мужчины интеллектуалы, герои совесть нации скажет.
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2 час.
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