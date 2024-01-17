Нетрезвая Волочкова на всю страну оскорбила Россиян, а Джигурда на людях снял с неё штаны

Valentina hohlova

русский народ умный совестливый образованный мужественный красивый - зачем вы ходите на это? Это же дно и позор нашей нации. Дорогие мужчины, неужели вам нравится эта безнравственная корова с вывернутыми губами зажравшаяся. Никогда не были такими русские женщины. Для чего она? Ни для чего. Ни мать ни женщина ни некрасовская ни тургеневская ни пушкинская ТАтьяна. Помойка, а не женщина. Ну а этот Тарзан - о нём пусть нашие русские мужчины интеллектуалы, герои совесть нации скажет.