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Футболистка Марокко первой сыграла в хиджабе на женском ЧМ

Футболистка Марокко первой сыграла в хиджабе на женском ЧМ

25-летняя Нухайла Бензина сыграла в хиджабе сегодня против сборной Южной Кореи. Ее команда выиграла со счетом 1:0.

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