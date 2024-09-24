Педиатр Сиверцова: семья в Красноярском крае пострадала не из-за продуктов

Отравившаяся семья в Красноярском крае не могла стать жертвой кишечной инфекции. Дети ели пельмени, которые были заморожены, а затем прошли термическую обработку, поэтому говорить о том, что они стали причиной отравления, абсурдно, заявила в беседе с 360.