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Педиатр Сиверцова: семья в Красноярском крае пострадала не из-за продуктов

Педиатр Сиверцова: семья в Красноярском крае пострадала не из-за продуктов

Отравившаяся семья в Красноярском крае не могла стать жертвой кишечной инфекции. Дети ели пельмени, которые были заморожены, а затем прошли термическую обработку, поэтому говорить о том, что они стали причиной отравления, абсурдно, заявила в беседе с 360.

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