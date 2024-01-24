Подшипники качения и скольжения — применение в машиностроении и других отраслях Тамара АрноПредставьте, что вы сели в автомобиль, повернули ключ зажигания, нажали на педаль газа, а машина не тронулась с места.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии