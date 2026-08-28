Страна и люди
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Страна и люди

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ВС РФ поразили предприятие, производящее вещества для ракет «Фламинго»

ВС РФ поразили предприятие, производящее вещества для ракет «Фламинго»

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинскому промышленному предприятию. Оно производило химические вещества, необходимые для изготовления крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

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