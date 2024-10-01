Главу Анапы Василия Швеца избрали секретарем «Единой России»

АНАПА, 1 октября, ФедералПресс. Глава Анапы Василий Швец избран секретарем «Единой России». Решение прокомментировал руководитель ЕР края, первый вице-спикер Законодательного собрания Кубани Николай Гриценко.
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