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Нижегородская правда

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Нижегородское «Торпедо» поделилось планами на новый сезон в КХЛ

Нижегородское «Торпедо» поделилось планами на новый сезон в КХЛ

Перед 19‑м чемпионатом Континентальной хоккейной лиги, который начнётся 5 сентября, руководство «Торпедо» имеет самые серьёзные – медальные! – намерения.

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