Как правильно выбирать замороженные продукты в супермаркете

могут содержать чрезмерное количество. Замороженные овощи и фрукты могут быть более питательными, чем свежие, поскольку они упаковываются сразу после сбора урожая, когда в них содержится максимум питательных веществ.
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