Аксубай, Әтнә, Балтач, Кукмара, Мамадыш, Минзәлә, Тәтештә уңыш 40 ц/га дан арткан

Татарстан Республикасының Аксубай, Әтнә, Балтач, Кукмара, Мамадыш, Минзәлә һәм Тәтеш муниципаль районнарында бөртекле культураларның уңышы гектардан 40 центнердан артып киткән, дип хәбәр итте Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык төлек министрлыгы матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рифат Фәттахов га...
- ХЛ Татарстанда 155 м...
- Фәрит Габделгание...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым