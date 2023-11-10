Ил-96-400М: преждевременная радость

Геннадий Бережнов

Читаешь и диву даёшься зачастую...весь мир утрется (имелись в виду, как я понял, «Боинг» и «Аэробус») и все в таком духе. И это пишет Военное обозрение, да за такие статьи носом об забор! Да не всё получается как хотелось бы, но зачем так то ?