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Военное обозрение

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Ил-96-400М: преждевременная радость

Ил-96-400М: преждевременная радость

В новостях уже бурно отметили первый полет первого образца Ил-96-400М, можно было прочитать и посмотреть много радостных изъявлений на эту тему, дескать, можем, весь мир утрется (имелись в виду, как я понял, «Боинг» и «Аэробус») и все в таком духе.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Читаешь и диву даёшься зачастую...весь мир утрется (имелись в виду, как я понял, «Боинг» и «Аэробус») и все в таком духе. И это пишет Военное обозрение, да за такие статьи носом об забор! Да не всё получается как хотелось бы, но зачем так то ?
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1 д.
GriG Ms
тожь не понял что афторишка в названье видвинул
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23 час.

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