Жителя Саратова подозревают в незаконной охоте на косулю

В Саратове задержан 33-летний мужчина, подозреваемый в незаконной охоте. В его автомобиле на въезде в город полицейские и инспекторы комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области обнаружили разделанную тушу косули и пневматическую винтовку.
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