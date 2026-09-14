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Преподаватели Алтайского аграрного университета получили ключи от новых квартир

Преподаватели Алтайского аграрного университета получили ключи от новых квартир

Ключи от 32 квартир передали педагогам Алтайского государственного аграрного университета. Жильё приобрели в рамках федерального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе", который входит в национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

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