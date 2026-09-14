Преподаватели Алтайского аграрного университета получили ключи от новых квартир

Ключи от 32 квартир передали педагогам Алтайского государственного аграрного университета. Жильё приобрели в рамках федерального проекта "Кадры в агропромышленном комплексе", который входит в национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым