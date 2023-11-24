Wildberries предупредила о сбоях в доставках из-за визита правоохранителей на склад

Сотрудники сортировочного центра Wildberries в Подмосковье проходят проверку документов, из-за чего возможны проблемы с отгрузкой и выгрузкой товаров, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
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