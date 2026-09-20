В Гаване на выборах в ГД за первые четыре часа проголосовали около 200 человек

ГАВАНА, 20 сентября. /ТАСС/. Порядка 200 человек проголосовали 20 сентября в посольстве России в Гаване на выборах депутатов Государственной думы за первые четыре часа работы избирательного участка.
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