9 Родовая книга

ПРИГЛАШЕНИЕ В БУДУЩЕЕ - Что это означает, разрешу дедушке похоронить тело? - Спросил я недоуменно. - Ты всё увидишь сам.
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