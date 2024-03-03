Удар по репутации

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Кто-то в руководстве ВСУ работает на Россию? Буданов подтвердил утечку данных об украинском "контрнаступе" 2023 года "У нас была, скажем так, информация, доказательства того, что о планах стало известно Российской Федерации.

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