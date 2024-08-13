Жители Приуральского района ЯНАО намерены заблокировать муниципальную реформу

Население приуральского района продолжает выступать против объединения с городом Лабытнанги. Власти настаивают, на том, что слияние территорий принесет выгоду, однако идея находит множество противников, которые организовали сбор подписей, чтобы заблокировать реформу, сообщил URA.
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