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«Ъ»: в России чайлдфри хотят быть лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин

«Ъ»: в России чайлдфри хотят быть лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин

В России не наблюдается массового стремления к бездетности — лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин не хотят иметь детей, свидетельствуют данные исследовательского проекта «Если быть точным», которые приводит «Коммерсантъ».

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