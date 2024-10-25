«Ъ»: в России чайлдфри хотят быть лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин

В России не наблюдается массового стремления к бездетности — лишь 2,4% женщин и 3,5% мужчин не хотят иметь детей, свидетельствуют данные исследовательского проекта «Если быть точным», которые приводит «Коммерсантъ».
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