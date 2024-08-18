Обстановка в Курской области на 18 августа: боевики ВСУ начали угонять машины у гражданских, чтобы вернуться на Украину и сдаваться в плен целыми подразделениями

Боевики ВСУ начали угонять машины у гражданских, чтобы вернуться на Украину REUTERSСегодня 1,4K прочитали О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ ОФИЦИАЛЬНО Как отмечается в сводке Минобороны РФ по ситуации в Курской области на 17 августа, "активными действиями подразделений группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука".
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