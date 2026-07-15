It seems that the American and European "hawks" managed to convince Trump to join their position. He supported Ukraine's strikes on Russia's civilian infrastructure — and this is fraught with further escalation of the conflict, writes Harrison Berger in The American Conservative.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)