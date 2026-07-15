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The Eurasia Daily news agency

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TAC: Deep State and Eurohawks pulled Trump over to their side, and this is very bad

TAC: Deep State and Eurohawks pulled Trump over to their side, and this is very bad

It seems that the American and European "hawks" managed to convince Trump to join their position. He supported Ukraine's strikes on Russia's civilian infrastructure — and this is fraught with further escalation of the conflict, writes Harrison Berger in The American Conservative.

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