В культурном центре «Салют» пройдет бесплатный концерт

18 марта культурный центр «Салют» приглашает на бесплатный концерт. Начало мероприятия – в 19:00. » Ансамбль «Малинада» представляет стиль бард-фьюжн, что включает бард-рок, кантри, регги, песни из кинофильмов.
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