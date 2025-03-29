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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Амурской области присоединились к поздравлению ветеранов Великой Отечественной войне в преддверии 80-летия Победы

Юнармейцы Амурской области присоединились к поздравлению ветеранов Великой Отечественной войне в преддверии 80-летия Победы

Юнармейцы Гимназии №1 подарили конфеты и выразили слова благодарности и вручили юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

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