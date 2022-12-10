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Чемпионат Франции. «Нантер» – «Бурк», «Нанси» сыграет с «Блуа»

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Нантер» примет «Бурк», «Нанси» дома сыграет с «Блуа».

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