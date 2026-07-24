Баварский крем: рецепт нежнейшего сливочного десерта с клубничным соусом за 15 минут

Такого вы еще не пробовали фото: Tati Liberta/Shutterstock/Fotodom.ruУстали от панна-котты и ищете десерт, который сможет приятно удивить? Тогда самое время познакомиться с баварским кремом — нежным десертом с воздушной текстурой, который совершенно незаслуженно остается в тени своего популярного итальянского «родственника».