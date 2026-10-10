Дональд Трамп раскритиковал присуждение Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Нобелевского комитета, заявив, что он урегулировал восемь конфликтов, включая войну между Пакистаном и Индией, и заслуживает Нобелевской премии мира.
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