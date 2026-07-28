Экспортные цены на российский коксующийся уголь вновь снижаются Экспортные цены на коксующийся уголь из России снова падают после краткого роста, вызванного аварией на шахте в Китае.
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Экспортные цены на российский коксующийся уголь вновь снижаются Экспортные цены на коксующийся уголь из России снова падают после краткого роста, вызванного аварией на шахте в Китае.
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