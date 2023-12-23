NYP: кризис близок к точке кипения — пограничные службы Техаса не справляются с наплывом мигрантов

Пограничники на южной границе США не справляются с наплывом мигрантов. Сотрудники таможни и пограничной охраны направляются сюда со всей страны, однако нехватка персонала ощущается очень остро, сообщает New York Post.
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