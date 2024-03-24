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Милонов: «В теракте в «Крокус Сити Холле» виноваты Англия и еще две страны»

Милонов: «В теракте в «Крокус Сити Холле» виноваты Англия и еще две страны»

Милонов: «В теракте в «Крокус Сити Холле» виноваты Англия и еще две страны» Ольга ВайленкоВ свете последних событий, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле», депутат Госдумы Виталий Милонов высказал утверждения, бросающие тень на действия британской разведки МИ-6 и двух других неуказанных стран.

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