В 1945 году, при обыске в штабе ВМФ Германии, советские разведчики наткнулись на детализированные карты, которые указывали на маршруты к Антарктиде.
В 1945 году СССР тайно искал базу Рейха в Антарктиде: что нашла экспедиция подводников
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Были сведения, что эскадру США разнесли в пух и прах. А вот кто, США упорно молчат.
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12 час.
Модест
У пиндосов с нашими небожителями есть секретики, которые остальному миру знать не обязательно. Думаю, что это и Луны касается. Если они туда и летали, то не на этих консервных банках, которые нам показывают в кино. Радиационный пояс Ван Аллена превратил бы их в тушёнку Spam в банках
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9 час.
Алексей Рэдс
Адмирал Ричард Бëрд сказал, вроде, что на них там нап.ли выскочившие из под воды летающие «тарелки». 🛸 🤩
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8 час.
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