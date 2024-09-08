В 1945 году СССР тайно искал базу Рейха в Антарктиде: что нашла экспедиция подводников

Были сведения, что эскадру США разнесли в пух и прах. А вот кто, США упорно молчат.

Модест

У пиндосов с нашими небожителями есть секретики, которые остальному миру знать не обязательно. Думаю, что это и Луны касается. Если они туда и летали, то не на этих консервных банках, которые нам показывают в кино. Радиационный пояс Ван Аллена превратил бы их в тушёнку Spam в банках