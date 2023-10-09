Власти Ирана заявили, что не причастны к атаке ХАМАС на Израиль. О том, что Иранский Корпус стражей исламской революции с августа прорабатывал с палестинской группировкой детали плана нападения на Израиль, ранее сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ХАМАС и «Хезболле».