Власти Ирана заявили, что не причастны к атаке ХАМАС на Израиль. О том, что Иранский Корпус стражей исламской революции с августа прорабатывал с палестинской группировкой детали плана нападения на Израиль, ранее сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ХАМАС и «Хезболле».
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