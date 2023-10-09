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    Это за " Москаляку на ги ляку". Привет хохлам !!!Началось: чудовищ...
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    Мудрый еврейский народ подначивал арабов... к чему? К тому, чтобы арабы устраивали регулярные ракетные обстрелы терри...Чудовищные послед...
  • Ирина
    https://vk.com/video-72671313_456309610Чудовищные послед...

Власти Ирана заявили, что не причастны к атаке ХАМАС на Израиль

Власти Ирана заявили, что не причастны к атаке ХАМАС на Израиль

Власти Ирана заявили, что не причастны к атаке ХАМАС на Израиль. О том, что Иранский Корпус стражей исламской революции с августа прорабатывал с палестинской группировкой детали плана нападения на Израиль, ранее сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ХАМАС и «Хезболле».

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