В Донецке частично обесточены девять районов. Глава города Алексей Кулемзин сообщил, что вовлечены сотрудники "Донецкэнерго" филиала АО "Юго-Западная ЭСК", выполняющие работы по восстановлению подачи электроэнергии.
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