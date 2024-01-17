Французский историк Эммануэль Тодд, выступил в интервью изданию Journal du Dimanche и сообщил о том, что неминуемое поражение Киева в спецоперации, приведет к вытеснению США из Европы, а также возможному краху Североатлантического альянса.
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