В Госдуму 22 января внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России, а также призывы к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, будет внесен на рассмотрение Государственной думы (ГД) в понедельник, 22 января.