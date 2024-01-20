В Госдуму 22 января внесут законопроект о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) России, а также призывы к совершению преступлений против государства, если они осуществляются из корыстных побуждений, будет внесен на рассмотрение Государственной думы (ГД) в понедельник, 22 января.
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