Рабочий погиб на строительной площадке во время работы с лифтом на Ленинградском шоссе

Еще один трагический случай произошел на строительной площадке в Москве. Работник одной из коммерческих организаций получил смертельные травмы при работе с лифтовым оборудованием в строящемся здании на Ленинградском шоссе.
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