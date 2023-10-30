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Нижегородская правда

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«ТНС энерго НН» опубликовал список крупнейших должников среди управляющих компаний региона

«ТНС энерго НН» опубликовал список крупнейших должников среди управляющих компаний региона

На официальном сайте гарантирующего поставщика размещен список управляющих компаний-неплательщиков. По состоянию на 1 октября 2023 года, в Нижегородской области 86 управляющих компаний имеют просроченную задолженность по оплате электроэнергии за три месяца и более.

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