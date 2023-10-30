«ТНС энерго НН» опубликовал список крупнейших должников среди управляющих компаний региона

На официальном сайте гарантирующего поставщика размещен список управляющих компаний-неплательщиков. По состоянию на 1 октября 2023 года, в Нижегородской области 86 управляющих компаний имеют просроченную задолженность по оплате электроэнергии за три месяца и более.