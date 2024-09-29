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Политолог Марков: убийство Насраллы поддержали и Байден, и Харрис, и Трамп

Политолог Марков: убийство Насраллы поддержали и Байден, и Харрис, и Трамп

Убийство Израилем генерального секретаря ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы поддержали и лидер Соединенных Штатов Джо Байден, и вице-президент Камала Харрис, и бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, соперник Харрис на предстоящих выборах главы государства.

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