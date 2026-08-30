Настоящий компактный смартфон с экраном 4,7 дюйма, экраном 90 Гц и камерой 64 Мп. Смартфон BlueFox Aura A1 поступил в продажу в Китае

За автономность отвечает аккумулятор на 3500 мАч с зарядкой 18 Вт Компания Bluefox выпустила Aura A1 — необычный смартфон для тех, кто предпочитает компактные устройства.
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