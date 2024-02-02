Арт-рынок Индии вырос на 250% за последние 10 лет

Джая Асокан, руководительница арт-ярмарки India Art Fair, которая на днях откроет свой 14-й выпуск в Дели, рассказала журналистам о существенном прогрессе арт-рынка Индии, который в последние годы демонстрирует уверенный рост.
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