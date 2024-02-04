ГИБДД Свердловской области предупредила водителей о сложных условиях на Пермском тракте

Дорожные условия усложнились из-за сильного снегопадаО сложных дорожных условиях на 211 километре автодороги "Пермь-Екатеринбург" Ачитского района предупредила утром 4 февраля водителей ГИБДД Свердловской области.
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