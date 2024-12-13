Рогов: Авиация РФ уничтожила переправу ВСУ в районе Великой Новоселки

МБ

Михаил Бердников

Другие источники сообщают,что общее количество погибших военнослужащих ВСУ составляет 900 тысяч. Надо сказать,что много из этого кол-ва находятся в " пропавших без вести",- так проще властям Окраины с выплатой компенсаций с потерей кормильца и подобных ей. Нужно также учитывать то количество,из которого часть "ушла" в виде органов в Европу.