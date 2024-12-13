Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил об уничтожении переправы ВСУ в районе Великой Новоселки.
Рогов: Авиация РФ уничтожила переправу ВСУ в районе Великой Новоселки
Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Другие источники сообщают,что общее количество погибших военнослужащих ВСУ составляет 900 тысяч. Надо сказать,что много из этого кол-ва находятся в " пропавших без вести",- так проще властям Окраины с выплатой компенсаций с потерей кормильца и подобных ей. Нужно также учитывать то количество,из которого часть "ушла" в виде органов в Европу.
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